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ЕК спросили, зачем ЕС глава дипломатии, с которым не общаются США и РФ

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Ариана Подеста не знает причины, по которым Марко Рубио отменил встречу с Каей Каллас.

Европейская комиссия не считает, что глава дипломатии и политики безопасности Европейского союза Кая Каллас изолирована в ситуации, когда с ней не общаются представители как российского руководства, так и американской администрации. Соответствующее заявление сделала официальный представитель ЕК  Ариана Подеста в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Брюсселе т 28 февраля. Таким образом чиновница отреагировала на просьбу французских СМИ  прокомментировать отказ государственного секретаря США Марко Рубио встречаться с Каей Каллас, которая, по ее собственным словам, специально ради этой рабочей встречи отправилась на территорию США в период с 26 по 27 февраля.

Верховный представитель Каллас вовсе не изолирована. У нее много встреч и контактов с представителями разных стран и регионов, а сейчас в США она проводит переговоры с другими представителями американской администрации. Она на всех встречах защищает позицию Украины.

Ариана Подеста, представитель ЕК

",Корреспондент из Франции задал сотруднице ЕК прямой вопрос о том,для чего региону нужен верховный представитель, с которым русские не хотят разговаривать, а американцы отказывают встречаться.  В ответ на уточняющий вопрос журналиста о том, не отменил ли Рубио встречу с Каллас в связи с переговорами с Россией в Турции, Ариана Подеста ответила отрицательно. В ЕК пояснили, что он не знают, что именно вынудило американского руководителя внешнеполитического ведомства отменить встречу.

Каллас: решение ЕС об экспроприации активов РФ в марте маловероятно.

Фото и видео: European Commission

Теги: ариана подеста, еврокомиссия, евросоюз, кая каллас, мид
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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