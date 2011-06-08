Нарышкин также отметил, что Лондон из-за "евроатлантической солидарности" не осуждает нарушения фундаментальных принципов демократии.

Великобритания идет на открытую конфронтацию с Россией вместо того чтобы развивать диалог. Такое мнение в интервью ВВС высказал директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Нарышкин также отметил, что Лондон из-за "евроатлантической солидарности" не осуждает нарушения фундаментальных принципов демократии, которые были в ходе выборов президента США. Например, когда еще президента Дональда Трампа "выкинули" из соцсетей.

Ну, где свобода слова? Где демократия? Сергей Нарышкин, директор Службы внешней разведки РФ

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Видео: YouTube / BBC News - Русская служба