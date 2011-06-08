Глава СВР заявил об открытой конфронтации Британии с Россией

Великобритания идет на открытую конфронтацию с Россией вместо того чтобы развивать диалог. Такое мнение в интервью ВВС высказал директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
Нарышкин также отметил, что Лондон из-за "евроатлантической солидарности" не осуждает нарушения фундаментальных принципов демократии, которые были в ходе выборов президента США. Например, когда еще президента Дональда Трампа "выкинули" из соцсетей.
Ну, где свобода слова? Где демократия?
Сергей Нарышкин, директор Службы внешней разведки РФ
Ранее на Piter.TV: Британцы считают, что флот их страны не выстоит перед РФ.
Видео: YouTube / BBC News - Русская служба
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