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Глава СВР заявил об открытой конфронтации Британии с Россией

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Нарышкин также отметил, что Лондон из-за "евроатлантической солидарности" не осуждает нарушения фундаментальных принципов демократии.

Великобритания идет на открытую конфронтацию с Россией вместо того чтобы развивать диалог. Такое мнение в интервью ВВС высказал директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Нарышкин также отметил, что Лондон из-за "евроатлантической солидарности" не осуждает нарушения фундаментальных принципов демократии, которые были в ходе выборов президента США. Например, когда еще президента Дональда Трампа "выкинули" из соцсетей.

Ну, где свобода слова? Где демократия?

Сергей Нарышкин, директор Службы внешней разведки РФ

Ранее на Piter.TV: Британцы считают, что флот их страны не выстоит перед РФ.

Видео: YouTube / BBC News - Русская служба

 

Теги: великобритания, свр, сергей нарышкин
Категории: Новости России, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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