Британцы считают, что флот их страны не выстоит перед РФ

Так они прокомментировали присутствие британского корабля в Черном море.

Читатели британской газеты Daily Mail считают, патрульный корабль Trent их страны, который 16 мая вошел в акваторию Черного моря, находится там, чтобы "подразнить русских".

По общему мнению читателей СМИ, британский флот не способен противостоять кораблям РФ.

Даже если мы отправим весь наш "флот" на задний двор России в Черное море, они разнесут его в течение нескольких часов…Зачем мы суем свой нос туда, где нет наших интересов? комментарий одного из читателей

Один из читателей заметил, что корабль Trent в частности используется на территории страны для патрулирования в зонах рыболовного промысла.

Некоторые пользователи в комментариях призвали издание прекратить антироссийскую пропаганду. Также было отмечено, что власти Великобритании всегда выражают беспокойство, когда российские суда замечают на границе.

А тут русские объявили, что будут следить за британским кораблем в своем Черном море. И поднимается такой шум. комментарий одного из читателей

Напомним, 16 мая патрульный корабль Trent Великобритании вошел в акваторию Черного моря и взял курс на Одессу. В Минобороны РФ завили, что не оставят без внимание присутствие иностранного судна и будут за ним тщательно следить.

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