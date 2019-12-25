Глава СВР перечислил страны, нуждающиеся в работе мощной разведывательной системы.

Глава российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин рассказал, каким странам необходима сильная разведка. По мнению эксперта, Россия входит в число таких государств. Заявление гость сделал на интервью для телевещательной корпорации BBC.

Великобритания, Россия, США, Франция, Германия, Италия, Япония, Китай - это очень сильные суверенные, независимые государства. Любое по-настоящему суверенное и сильное государство должно иметь сильную разведывательную службу. Сергей Нарышкин, глава СВР РФ

Заявление специалист сделал отвечая на вопрос журналиста о том, можно ли считать правдивой информацию о том, что разведчики из секретной британской службы MI6 знают лишь о 10 процентах российских разведывательных операций в европейском регионе.

Директор СВР Нарышкин рассказал, чего ждет от переписки с главой MI6.