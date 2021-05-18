Директор СВР Нарышкин рассказал, чего ждет от переписки с главой MI6

Глава СВР РФ ведет переписку с главой MI6.

Директор российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин рассказал, чего ждет от переписки с британским коллегой из секретной разведывательной службы MI6. Информацией чиновник поделился с журналистами телевещательной корпорации BBC. Гость интервью отметил, что ожидает выйти на личный контакт. Сейчас переписка между сторонами вежливая и уважительная.

Мы вступили в переписку... Она, как это и положено, уважительная, вежливая. И я очень рассчитываю, что в результате этой переписки мы выйдем на контакты, в том числе и личные. Сергей Нарышкин, глава СВР РФ

Корреспондент поинтересовался у эксперта о том, активна ли разведывательная служба Великобритании на территории России. Нарышкин заметил, что этот вопрос журналистам следует задать главе MI6. Он уточнил, что планирует сам спросить об этом при встрече с коллегой.

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Видео: bbc.com