Директор СВР Нарышкин рассказал, чего ждет от переписки с главой MI6

Директор российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин рассказал, чего ждет от переписки с британским коллегой из секретной разведывательной службы MI6. Информацией чиновник поделился с журналистами телевещательной корпорации BBC. Гость интервью отметил, что ожидает выйти на личный контакт. Сейчас переписка между сторонами вежливая и уважительная.
Мы вступили в переписку... Она, как это и положено, уважительная, вежливая. И я очень рассчитываю, что в результате этой переписки мы выйдем на контакты, в том числе и личные.
Сергей Нарышкин, глава СВР РФ
Корреспондент поинтересовался у эксперта о том, активна ли разведывательная служба Великобритании на территории России. Нарышкин заметил, что этот вопрос журналистам следует задать главе MI6. Он уточнил, что планирует сам спросить об этом при встрече с коллегой.
Нарышкин: за взломом SolarWinds могут стоять Великобритания и США.
Видео: bbc.com
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