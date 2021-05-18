Нарышкин: за взломом SolarWinds могут стоять Великобритания и США

Глава СВР России прокомментировал кибернападения на американскую компанию и госструктуры.

Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что за взломом SolarWinds могут стоять Великобритания и США. Об этом специалист сообщил журналистам вещательной корпорации BBC.

Мы посмотрели, кто может быть автором всего этого. Используя тайное партнерство с ведущими технологическими компаниями и интернет-провайдерами, разведывательные агентства США и Великобритании, так пишет газета The Guardian, внедряли секретные уязвимости в коммерческое программное обеспечение. Сергей Нарышкин, глава СВР РФ

Напомним, что программное обеспечение компании SolarWinds было атаковано в декабре прошлого года. В начале января 2021 года CISA (Национальное агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности США) разместило в открытом доступе отчет с заявлением ФБР и других ответственных структур. В нем говорилось о возможной причастности к масштабному кибернападению на клиентов компании России. Также атаке подверглись государственные институты США. Целью преступников, по версии Вашингтона, являлось получение разведывательной информации. В Кремле и МИД опровергли причастность к инциденту.

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Видео: bbc.com