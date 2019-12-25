Патрульный британский корабль вошел в акваторию Черного моря

За судном ведут слежку российские военные.

В воды Черного моря вошел британский патрульный корабль "Трент". Об этом информирует Национальный центр управления обороной.

По данным ведомства, в настоящее время силы Черногорского флота занимаются слежением за действиями данного судна.

Отметим, что это не первое появление иностранной техники в акватории моря и у границ Крыма. Так с 10 по 12 мая российские истребители поднимались в воздух для сопровождения французской авиации. Также неоднократно на этой территории были замечены корабли флота НАТО.

Напомним, в апреле вблизи российско-украинской границы состоялись учения армии России с участием военнослужащих и военной техники. По поводу скопления войск США и Европа выражали большую озабоченность. В свою очередь в Москве призвали не рассматривать присутствие сил России на границе с Украиной как факт агрессии.

Ранее Франция направила в Черное море военный корабль для поддержки Украины.

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