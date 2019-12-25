ВС Франции откроют огонь по флоту Британии в случае приближения к границам страны

СМИ: между Парижем и Лондоном политический конфликт может перерасти в вооруженный.

Вооруженные силы Франции откроют огонь по королевскому флоту Великобритании в случае приближения к государственным границам страны. Об этом рассказали журналисты "Авиа.про". По информации от источника, Париж намерен применить против двух иностранных судов, находящихся около границы, реальное вооружение, если возникнет эскалация напряженности в регионе или будет зафиксировано нарушение территориальных вод.

Напомним, что Франция объявила о возможной блокаде британского острова Джерси из-за намерения Лондона использовать Ла-Манш для рыболовства. Ситуация привела обе стороны к обострению конфликта. Дипломатическим способом проблему устранить не удалось. Эксперты прогнозируют переход политического конфликта в потенциальный вооруженный.

К настоящему моменту власти Франции задействовали три боевых корабля в вопросе обеспечения безопасности территориальной водной границы. В ближайшее время может начаться блокада острова Джерси. Однако пока что до прямого столкновения в акватории не дошло.

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