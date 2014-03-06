"Авиа.про": Минобороны Великобритании в ярости из-за отчаянного трюка российских боевых кораблей

В соцсетях высмеяли боеготовность королевского флота Британии.

Минобороны Великобритании в ярости из-за отчаянного трюка российских боевых кораблей. Об этом рассказали журналисты "Авиа.про" со ссылкой на информацию о том, что группа боевых разведывательных кораблей направилась в районе прохождения авианосной группировки Лондона. Во главе иностранной миссии находился авианосец Queen Elizabeth. В СМИ уточнили, что российские военнослужащие смогли "банально перехватить" группу из десяти боевых кораблей около сод королевства.

После этого Минобороны Британии стали высмеивать жители страны. Они заявили, что королевский флот не способен обеспечить защиту государства. В комментариях в статьям в СМИ пользователи упоминают о том, что ВМС Великобритании бесполезны не только для наступления, но и для обороны.

Когда авианосец заглохнет у берегов Сирии, не уж то будем просить русских подтолкнуть? пост в соцсетях

Еще один пользователь полагает, что русские не потопили британцев только потому, что думали это "огромный морской цирк". В Интернете напомнили, что смешно отправлять огромный авианосец без авиационного сопровождения. Один из комментаторов призвал спрятать авианосец во фьордах и сделать вид, что его нет на вооружении Британии. При этом местные аналитики напомнили, что военные из РФ не предпринимали никаких действий по отношению к британским ВМС, находящимся в составе АУГ.

Джонсон опроверг, что когда-либо произносил фразу про "горы трупов".

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