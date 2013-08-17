Глава правительства Британии резко ответил оппоненту на сессии в кабмине.

Глава британского правительства Борис Джонсон опроверг, что когда-либо произносил фразу про "горы трупов", которыми будут завалены улицы. Якобы чиновник заявил, что лучше в стране сложится такая ситуация, чем он введет очередной локдаун. Такое заявление чиновник сделал во время регулярной сессии вопросов и ответов в кабинете министров. Местные СМИ приписывают фразу премьеру. Они ссылаются на источники, знакомые с этим разговором. Спикеры уточнили, что высказывание Джонсон сделал в зимний период, незадолго до того, как ввести третий карантин.

На сессии парламента политический оппонент премьера и лейборист Кир Стармер поинтересовался, произносил ли Джонсон в действительности данные слова. Глава кабмина категорично ответил, что нет.

А если вы хотите снова и снова повторять эти обвинения, то вы должны прийти в парламент с доказательствами, сведениями о том, кто и когда заявил, что я произносил эту фразу. Борис Джонсон, глава правительства Великобритании

При этом глава правительства признал, что решения о введении локдаунов дались ему тяжело, так как никто не захочет столкнуться с последствиями, которые будут после снятия ограничений. Джонсон уверен, что у него не было другого выбора, как объявлять о новых карантинных мерах.

Джонсон отметил вклад принца Филипа в укрепление британской монархии.

Видео: YouTube / The Independent