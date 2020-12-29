Джонсон объявил о введении национального карантина в Великобритании

Причиной стремительного распространения COVID-19 в последние дни стал новый штамм вируса.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении национального карантина в королевстве — в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации и переполненностью клиник. Заявление председатель правительства сделал во время обращения к нации.

По его словам, в Великобритании будут закрыты школы.

Если сейчас не принять решительные меры, Национальная система здравоохранения может оказаться перегружена в течение 21 дня. Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании

Он заявил, что причиной стремительного распространения COVID-19 в последние дни стал новый штамм вируса, обнаруженный накануне в Великобритании. Джонсон отметил, что, по данным учёных, данная мутация на 50-70% заразнее предыдущей.

Число летальных случаев, подчеркнул премьер, выросло на 20% за последние дни.

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Видео: Youtube/The Sun