Читатели The Daily Mail возмутились словам военного министра Польши о воссоздании империи.

Британцы раскритиковали просьбу Польши прислать войска НАТО из-за России. В издании The Daily Mail читатели прокомментировали заявление польского министра обороны о планах России по возобновлении собственной империи. После этого чиновник призвал Североатлантический альянс направить в Варшаву войска, в частности - британских военнослужащих.

Это Польша хочет воссоздать империю. Как вы думаете, почему была попытка переворота в Белоруссии? Они потратили более 50 миллионов долларов на это маленькое фиаско. комментарий одного из пользователей

Еще один читатель заметил, что Варшава всегда ждет, что за нее пойдут воевать другие. Он с сожалением заметил, что Польшу следовало бы отдать Германии или РФ, тогда сейчас "было бы лучше всем". Третий пользователь портала полагает, что практически 80 процентов российской армии представляет из себя оборонительные силы. Он уточнил, что с его позицией согласны многие стратеги. Британец призвал не раздувать истерию по поводу того, что Москва планирует напасть на Европу. Комментатор уверяет, что у Лондона больше шансов на то, что на территорию государства нападет "союзная" Америка. Это произойдет якобы в случае отказа от участия в какой-либо войне или размещения американской военной базы.

Вы не волнуйтесь. Сонный Джо проспится и спасет вас, если вспомнит, какую страну надо спасать читатели The Daily Mail

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