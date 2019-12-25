Франция направила в Черное море военный корабль для поддержки Украины

В настоящее время судно держит курс к границе с Крымом.

Франция отправила в Черное море один из своих боевых кораблей. Об этом сообщает Telegram-канал "Милитарист".

Согласно публикованным данным, судно окажет поддержку Украине. Уточняется, что данным кораблем является корвет Commandant Biro Военно-морских сил Франции.

В настоящее время, судно перемещается по направлению к Крымскому полуострову и границам Украины. Сообщается, что это уже второй визит корабля в регион.

Точные цели присутствия французского судна не указаны.

По словам экспертов, возможно, корвет был отправлен в связи с обострением напряженности в регионе. Его переброска может быть связана с неким обещанием президента Франции Эмманюэля Макрона, которое он дал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

Ранее Путин назвал Францию одним из ключевых партнеров России.

Фото: Telegram / Милитарист