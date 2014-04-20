Путин назвал Францию одним из ключевых партнеров России

Глава России пообщался с представителями делового сообщества Франции.

Российский президент Владимир Путин назвал Францию одним из ключевых партнеров Москвы. Об этом глава государства заявил в рамках мероприятия, проходящего в режиме видеоконференции. В совещании приняли участие представители деловых кругов двух стран. В своей речи политик отметил, что позиции Парижа по сотрудничеству с РФ могли быть и выше.

Франция как была, так и остается одним из ключевых экономических партнеров России, занимает среди государств Евросоюза почетное, но не самое достойное, я считаю. Владимир Путин, президент России

Российский лидер заметил, что Франция может увеличить свои позиции по вопросам накопленных прямых инвестиций в национальную экономику России. Сейчас страна занимает в рейтинге шестое место. В области товарооборота с РФ Париж держится на пятом месте.

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Видео: kremlin.ru