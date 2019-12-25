Военные специалисты считают, что американские ракеты справятся с инфраструктурой Северного морского пути.

На Украине назвали способ ударить по Сибири. Журналисты Defense Express рассказали о ракетном вооружении американских самолетов-бомбардировщиков B-52 Stratofortress. По мнению авторов публикации, это оружие может нанести удар по российским С-400 "Триумф" без захода самолетов в контролируемую ЗРК область воздушного пространства.

Учитывая дальность пуска крылатых ракет AGM-158B JASSM-ER и AGM-86C, этого достаточно для атаки на основные стратегические объекты России в Арктике и части Сибири журналисты Defense Express

Эксперты напомнили, что С-400 способен обнаруживать цели на расстоянии до 600 километров. Американские AGM-158B JASSM-ER стреляют на дальность более чем в 980 км, а AGM-86C - более чем 1200 км. Это позволяет военным из США напасть на инфраструктуру Северного морского пути, а также промышленные здания.

Украина представила фантастический план по обновлению ВВС до 2035 года.