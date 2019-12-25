Андрей Богдан заявил, что над операцией работала украинская разведка и американские специалисты.

На Украине назвали дело "вагнеровцев" сорванной операцией своих спецслужб. Об этом бывший руководитель офиса президента Владимира Зеленского Андрей Богдан рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

По словам эксперта, данная операция подготавливалась больше года в условиях строгой секретности. Однако ее провал говорит о том, что была утечка информации от человека из ближайшего окружения президента Украины. Богдан считает, что сам Зеленский не мог не знать об операции, так как для него очень важен вопрос перемирия.

У президента 97% его работы на сегодняшний день — это создание позитивного пиар-образа. И для него перемирие — это самый главный запрос. Выборы же скоро Андрей Богдан, экс-глава офиса президента Украины

Богдан пояснил, что в разработке миссии принимали участие представители разведки Минобороны, а также американские коллеги. Они создали на территории Венесуэлы компанию, которая должна была нанять сотрудников ЧВК из России. При этом транзитным пунктом маршрута силовиков оказалась бы Украина.

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