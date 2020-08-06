Избежавший задержания в Белоруссии мужчина раскрыл схему событий с россиянами

Участник вооруженного конфликта должен был стать 34-м задержанным.

Избежавший задержания в Белоруссии мужчина раскрыл схему событий с 33 россиянами. Он решил остаться анонимным. Об этом пишет "Московский комсомолец".

Мужчина подчеркнул, что так называемая частная военная компания (ЧВК) Вагнера не имеет никакого отношения к ситуации. Предложение о работе поступило в начале мая. Затем заказчик и исполнители обсуждали цену и условия контракта.

Это было предложение от представителей фирмы-заказчика – крупной компании. - избежавший задержания в Белоруссии

Источник уточнил, что первая группа должна была отправиться в Венесуэлу. Он рассказал, как ему предложили быть командиром саперов. После этого, мужчина отказался от предложения. 25 июля группа должна была полететь в Стамбул, но несмотря на пройденную заранее регистрацию, на самолет они не попали. Было решено ехать в гостиницу. Очевидец событий отметил, что это все игра президента Белоруссии. По его мнению, действующий президент просто хочет остаться у власти. Он считает, что задержанные друзья стали не пешками, а мясом.

Ранее мы сообщили, что Помпео сообщил о прогрессе в переговорах с Россией по контролю над вооружениями.

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