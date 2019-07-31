В Мали опровергли сообщения об обсуждении присутствия в стране ЧВК "Вагнер"

Глава министерства иностранных дел Мали Абдулай Диоп заявил, что власти страны не планируют размещать на ее территории сотрудников частной военной компании "Вагнер". Об этом он сказал в ходе брифинга, пишет "РИА Новости".
Нам не нужно обсуждать [с Москвой] эту сферу, в частности, данный вопрос. Мы лишь обсуждаем наше сотрудничество с Россией.
Абдулай Диоп, глава МИД Мали
Накануне он провел переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Последний в рамках Генеральной Ассамблеи Организации объединенных наций встретился с министром иностранных дел Франции Жаном-Ив Ле Дрианом. В ходе беседы дипломат предупредил главу МИД РФ о последствиях размещения ЧВК на территории Мали.
Ранее в Британии заявили об обеспокоенности деятельностью ЧВК "Вагнер" в Западной Африке
Фото: Twitter/AbdoulayeDiop8
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