В Мали опровергли сообщения об обсуждении присутствия в стране ЧВК "Вагнер"

Глава МИД Мали Абдулай Диоп подтвердил только обсуждение с Россией вопросов по сотрудничеству.

Глава министерства иностранных дел Мали Абдулай Диоп заявил, что власти страны не планируют размещать на ее территории сотрудников частной военной компании "Вагнер". Об этом он сказал в ходе брифинга, пишет "РИА Новости".

Нам не нужно обсуждать [с Москвой] эту сферу, в частности, данный вопрос. Мы лишь обсуждаем наше сотрудничество с Россией. Абдулай Диоп, глава МИД Мали

Накануне он провел переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Последний в рамках Генеральной Ассамблеи Организации объединенных наций встретился с министром иностранных дел Франции Жаном-Ив Ле Дрианом. В ходе беседы дипломат предупредил главу МИД РФ о последствиях размещения ЧВК на территории Мали.

Ранее в Британии заявили об обеспокоенности деятельностью ЧВК "Вагнер" в Западной Африке

Фото: Twitter/AbdoulayeDiop8