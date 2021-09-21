В Британии заявили об обеспокоенности деятельностью ЧВК "Вагнер" в Западной Африке

Бен Уоллес напомнил об участии Лондона в миссии ООН MINUSMA.

В Великобритании заявили об обеспокоенности деятельностью ЧВК "Вагнер" в Западной Африке и конкретно в Мали. Об этом сообщил собранию депутатов из Палаты общин местного парламента глава оборонного ведомства Бен Уоллес. По словам спикера, такую же позицию по данному вопросу высказала и Франция.

Великобритания поддерживает осуществляемую французскими силами операцию "Бархан" в Мали эскадрильей транспортных вертолетов Chinook. В миссии ООН по стабилизации в Мали (MINUSMA) участвует около 300 британских военных. Бен Уоллес, глава Минобороны Великобритании

Миссию в Мали эксперт назвал одной из самых опасных для британских сил и ООН. Ее основной задачей является поддержание спокойствия региона и национального строительства. По линии разведки Лондон взаимодействует с Парижем. Стороны обсуждают возникающие внешние угрозы в регионе. В частности, появились данные о появлении ЧВК "Вагнер" во многих частях Западной Африки.

Напомним, что официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о том, что российских военнослужащих в Мали нет. Также нет никаких официальных переговоров об их присутствии в регионе. О нахождении в районе ЧВК "Вагнер" чиновник добавил, что не располагает такой информацией.

ЕС: миссия в Мали не станет сотрудничать с ЧВК "Вагнер".

Фото и видео: YouTube / Reuters