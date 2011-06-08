Петер Стано напомнил о репутации частной российской военной группировки.

В ЕС заявили, что миссия в Мали ни в коем случае не станет сотрудничать с ЧВК "Вагнер". Такое заявление в рамках брифинга в Брюсселе сделал официальный представитель Европейской комиссии петер Стано. Чиновник отметил, что Евросоюз принял к сведению данные о том, что частная военная компания из РФ будет размещена в стране на территории Западной Африки.

Мы приняли к сведению информацию о возможном использовании сил частной военной корпорации "Вагнер" в Мали. В принципе это решение должно приниматься властями Мали. Однако я считаю, что все знают эту группу и историю ее операций. Петер Стано, официальный представитель ЕК

эксперт подчеркнул, что миссия Евросоюза в Мали преследует цели борьбы с международным терроризмом, а это возможно только при условии соблюдения прав людей и гуманитарных норм. Стано уверен, что силы ЕС никогда не будут сотрудничать с ЧВК "Вагнер".

ЕС не проинформировали о создании альянса AUUKUS.

Фото и видео: ec.europa.eu