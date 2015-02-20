Брюссель выяснит у партнеров подробности по созданию нового альянса.

ЕС не проинформировали о создании альянса AUUKUS. Такое заявление во время брифинга с журналистами в Брюсселе сделал официальный представитель Европейской комиссии петер Стано. Чиновник заметил, что Евросоюз не имел представления о намерениях Великобритании, США и Австралии начать новое партнерство по вопросам безопасности.

Я могу на данном этапе сообщить, что мы не были информированы об этом альянсе, мы проводим контакты с партнерами, чтобы узнать подробнее об этой инициативе. Петер Стано, официальный представитель ЕС

Напомним, что о формировании альянса рассказали Борис Джонсон, Джо Байден и Скотт Моррисон вечером 15 сентября. AUUKUS необходим странам для сфер ыобороны и безопасности. Первым проектом совместной программы станет создание на территории Австралии атомных подводных лодок. Ради ее реализации Канберра оказалась от сотрудничества с французской строительной компанией. Ранее стороны заключили контракт на сумму в 66 млрд долларов.

Джонсон: партнерство Австралии, Великобритании и США не направлено против каких-либо стран.

Фото и видео: ec.europa.eu