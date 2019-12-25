Джонсон: партнерство Австралии, Великобритании и США не направлено против каких-либо стран

Глава правительства Великобритании объяснил, зачем королевству нужен союз с США и Австралией.

Британский премьер-министра Борис Джонсон заявил о том, что партнерство Австралии, Великобритании и США не направлено против каких-либо стран. Он прокомментировал решение правительства о формировании нового стратегического партнерства по вопросам безопасности AUUKUS. В речью чиновник выступил в Палате общин. Специалист ответил на вопрос законодателей о том, является ли создание формата ответом Китаю на усиление боевой мощи страны.

Считаю важным пояснить, что партнерство AUUKUS не задумывалось в целях противостояния какой-либо другой стране. Этот шаг просто свидетельствует об общих для трех стран ценностях и о высоком уровне взаимного доверия, который позволяет нам делиться ядерными технологиями. Борис Джонсон, премьер-министр Британии

Чиновник объяснил британцам, что члены нового партнерства заинтересованы в защите демократических принципов, прав человека, свободы международного судоходства и торговли.

Джонсон: партнерство с США и Австралией укрепит технологическое лидерство Британии.

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