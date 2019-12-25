Джонсон: партнерство с США и Австралией укрепит технологическое лидерство Британии

Великобритания, США и Австралия создали новое партнерство AUUKUS.

Глава британского правительства Борис Джонсон заявил о том, что партнерство с США и Австралией укрепит технологическое лидерство Лондона. Такое заявление чиновник сделал на совместной пресс-конференции с американским лидером Джо Байденом и премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном. Страны сформировали новое партнерство по вопросам безопасности, получившее название AUUKUS.

Проект станет одним из самых комплексных и технически сложных в мире. Он рассчитан не десятилетия и потребует применения самых современных технологий….У нас появится новая возможность укрепить позиции на переднем крае науки и технологий, укрепив экспертный потенциал страны. Борис Джонсон, премьер-министр Британии

Джонсон заметил, что на данный момент речь не идет о возможности размещения на австралийских подлодках ракет с ядерными зарядами, а трехсторонний совместный проект будет соответствовать обязательствам по нераспространению ядерного оружия.

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Фото: YouTube / ABC News (Australia)