Деньги пойдут на финансирование NHS.

Британское правительство повысило налог на социальное страхование, нарушив предвыборные обещания Консервативной партии. Об этом в рамках выступления в палате общин рассказал премьер-министр Борис Джонсон. С апреля следующего года кабмин также повышает налог на дивиденды на 1,25%. Это необходимо Лондону для поддержания деятельности системы здравоохранения (NHS) на время пандемии.

NHS столкнулась с колоссальным давлением. Благодаря NHS, нам удалось спасти жизни многих людей, в том числе за счет программы вакцинации: в настоящий момент сотрудники службы ввели пациентам около 88 млн доз препаратов от коронавируса. Чтобы помочь, мы должны увеличить финансирование NHS. Борис Джонсон, глава британского правительства

Эксперты правительства Великобритании считают, что рост налоговых сборов даст национальной казне около £36 млрд ($49,6 млрд) за три года. Денежные средства пойдут на реформирование системы социального обеспечения, уходу за больными.

Джонсон назвал "Талибану" (террористическая организация, запрещенная на территории РФ) условия для дипломатического признания.

Фото: YouTube / Guardian News