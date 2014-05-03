Джонсон назвал "Талибану"* условия для дипломатического признания

Он призвал боевиков не допустить превращение Афганистана в "инкубатор глобального терроризма".

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает возможным дипломатическое признание "Талибана"* на Западе. Соответствующее заявление опубликовано на его странице в социальной сети Instagram.

Джонсон заявил, что для признания Западом новой власти Афганистана боевики должны выполнить несколько условий

Если новый режим в Кабуле хочет политического признания или чтобы ныне замороженные миллиарды были разблокированы, он должен гарантировать безопасное перемещение для тех, кто хочет покинуть страну. Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании

Кроме того, он призвал боевиков уважать права женщин, а также не допустить превращение Афганистана в "инкубатор глобального терроризма".

При выполнении этих условий, по словам Джонсона, Великобритания и ее союзники начнут сотрудничество с новой властью Афганистана. Он подчеркнул, что международному сообществу важны действия "Талибана"*, а не его слова и обещания.

Ранее государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен допустил закрытие американской дипломатической миссии в Афганистане.

Видео: YouTube / The Independent

"Талибан"* - террористическая организация, запрещена в РФ

