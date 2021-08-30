  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:27
87
phil_k Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Блинкен допустил закрытие дипмиссии США в Афганистане

0 0

Он надеется, что боевики выполнят обещание сохранить границы открытыми после 31 августа.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен допустил закрытие американской дипломатической миссии в Афганистане. Об этом он сообщил в интервью телевизионному каналу NBC.

По словам Блинкена, США не намерены сохранять дипмиссию в этой стране после вывода войск.

Что касается сохранения дипломатического присутствия на месте 1 сентября, то это вряд ли произойдет.

Энтони Блинкен, госсекретарь США

Он отметил, что Вашингтон продолжит помогать желающим уехать из Афганистана, и тем людям, которые не успели покинуть территорию данного государства к началу осени. Блинкен надеется, что движение "Талибан"* выполнит обещание сохранить границы открытыми после 31 августа.

Напомним, посольство Соединенных Штатов в Афганистане призвало американских граждан немедленно покинуть окрестности аэропорта Кабула из-за "конкретной и заслуживающей доверия угрозы".

Ранее Турция приняла на вооружение новейший ударный беспилотник Bayraktar Akinci.

Видео: YouTube / NBC News

"Талибан"* - террористическая организация, запрещена в РФ

Теги: афганистан, дипмиссия сша, сша, энтони блинкен
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии