Блинкен допустил закрытие дипмиссии США в Афганистане

Он надеется, что боевики выполнят обещание сохранить границы открытыми после 31 августа.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен допустил закрытие американской дипломатической миссии в Афганистане. Об этом он сообщил в интервью телевизионному каналу NBC.

По словам Блинкена, США не намерены сохранять дипмиссию в этой стране после вывода войск.

Что касается сохранения дипломатического присутствия на месте 1 сентября, то это вряд ли произойдет. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Он отметил, что Вашингтон продолжит помогать желающим уехать из Афганистана, и тем людям, которые не успели покинуть территорию данного государства к началу осени. Блинкен надеется, что движение "Талибан"* выполнит обещание сохранить границы открытыми после 31 августа.

Напомним, посольство Соединенных Штатов в Афганистане призвало американских граждан немедленно покинуть окрестности аэропорта Кабула из-за "конкретной и заслуживающей доверия угрозы".

Ранее Турция приняла на вооружение новейший ударный беспилотник Bayraktar Akinci.

Видео: YouTube / NBC News

"Талибан"* - террористическая организация, запрещена в РФ