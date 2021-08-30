Блинкен допустил закрытие дипмиссии США в Афганистане

Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен допустил закрытие американской дипломатической миссии в Афганистане. Об этом он сообщил в интервью телевизионному каналу NBC.
По словам Блинкена, США не намерены сохранять дипмиссию в этой стране после вывода войск.
Что касается сохранения дипломатического присутствия на месте 1 сентября, то это вряд ли произойдет.
Энтони Блинкен, госсекретарь США
Он отметил, что Вашингтон продолжит помогать желающим уехать из Афганистана, и тем людям, которые не успели покинуть территорию данного государства к началу осени. Блинкен надеется, что движение "Талибан"* выполнит обещание сохранить границы открытыми после 31 августа.
Напомним, посольство Соединенных Штатов в Афганистане призвало американских граждан немедленно покинуть окрестности аэропорта Кабула из-за "конкретной и заслуживающей доверия угрозы".
Ранее Турция приняла на вооружение новейший ударный беспилотник Bayraktar Akinci.
Видео: YouTube / NBC News
"Талибан"* - террористическая организация, запрещена в РФ
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