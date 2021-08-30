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Турция приняла на вооружение новейший ударный БПЛА

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По словам президента страны, новинка является одним из самых лучших беспилотников в мире.

Турция приняла на вооружение новейший ударный беспилотник Bayraktar Akinci. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны страны. Днем ранее состоялась церемония передачи беспилотного летательного аппарата Вооруженным силам Турции, в которой принял участие глава государства Тайип Эрдоган.

По словам турецкого лидера, новинка является одним из самых лучших БПЛА в мире. 

Мы доказали нашу силу всему миру в технологиях производства беспилотников. Турция перестала быть страной, которая только покупает, мы стали сами разрабатывать и продавать. С появлением Akinci мы выходим на новый уровень.

Тайип Эрдоган, президент Турции

По мнению главы государства, турецкие беспилотники "изменили игру" на мировой арене. Кроме того, заявил Эрдоган, следующим шагом в развитии БПЛА станет их возможность самостоятельно взлетать и садиться с палуб авианосцев с короткими ВПП.

Ранее в Кабуле погибла семья из девяти человек из-за ракетного удара США, нанесенного с помощью беспилотника. 

Видео: YouTube / Baykar Technologies

Теги: bayraktar akinci, бпла, тайип эрдоган, турция
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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