Турция приняла на вооружение новейший ударный БПЛА

По словам президента страны, новинка является одним из самых лучших беспилотников в мире.

Турция приняла на вооружение новейший ударный беспилотник Bayraktar Akinci. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны страны. Днем ранее состоялась церемония передачи беспилотного летательного аппарата Вооруженным силам Турции, в которой принял участие глава государства Тайип Эрдоган.

По словам турецкого лидера, новинка является одним из самых лучших БПЛА в мире.

Мы доказали нашу силу всему миру в технологиях производства беспилотников. Турция перестала быть страной, которая только покупает, мы стали сами разрабатывать и продавать. С появлением Akinci мы выходим на новый уровень. Тайип Эрдоган, президент Турции

По мнению главы государства, турецкие беспилотники "изменили игру" на мировой арене. Кроме того, заявил Эрдоган, следующим шагом в развитии БПЛА станет их возможность самостоятельно взлетать и садиться с палуб авианосцев с короткими ВПП.

Ранее в Кабуле погибла семья из девяти человек из-за ракетного удара США, нанесенного с помощью беспилотника.

Видео: YouTube / Baykar Technologies