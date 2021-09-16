Лондон: партнерство AUUKUS не направлено против Франции

Бен Уоллес рассказала о задачах, стоящих перед AUUKUS.

В Лондоне заявили, что партнерство Британии, США и Австралии не направлено против Франции. Такое заявление в эфире британского телеканала Sky News сделал министр обороны соединенного королевства Бен Уоллес. Он прокомментировал журналистам задачи, которые стоят перед новым партнерством с США и Австралией. По версии чиновника, стороны хотят обеспечить безопасность и защитить национальные интересы в Индо-Тихоокеанском регионе. Из-за этого Канберре пришлось отказаться от контракта с французской компанией-строителем подводных лодок.

Франция обязалась поставить дизель-электрические субмарины. Я думаю, что австралийцы приняли решение в пользу атомных подлодок. Конечно, каждая страна вправе делать тот выбор, который соответствует интересам ее нацбезопасности. Бен Уоллес, министр обороны Великобритании

Уоллес заметил, что для Великобритании Франция является ближайшим военным союзником, поэтому страна не имеет никаких планов в противостоянии Парижу. Договор AUUKUS предполагает, что в следующие 18 месяцев Австралия получит американские технологии для создания атомных подводных лодок. Субмарины будут изготавливаться на территории Аделаиды.



Фото и видео: YouTube / Sky News