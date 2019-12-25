  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Во Франции осудили решение Австралии разорвать контракт по подлодкам
Сегодня, 10:12
133
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Во Франции осудили решение Австралии разорвать контракт по подлодкам

0 0

Жан-Ив Ле Дриан уверен, что Канберра подорвала к себе доверие.

Во Франции осудили решение Австралии разорвать контракт по подлодкам. Об этом в эфире местной радиостанции  France Info рассказал глава внешнеполитического ведомства Жан-Ив Ле Дриан. Чиновник назвал назвал ударом в спину со стороны Канберры отказ от сотрудничества с местной компанией Naval Group. В МИД Франции полагают, что теперь доверие к Австралии со стороны Парижа подорвано. Теперь дипломаты ожидают разъяснений от коллег по принятому постановлению, как и от американской стороны.

Это действительно удар в спину. Мы установили с Австралией доверительные отношения. Это доверие подорвано. И сегодня я в гневе в связи с разрывом этого контракта.

 Жан-Ив Ле Дриан, глава МИД Франции

Напомним, что Австралия заявила о выходе из соглашения по подводным лодкам с французской компанией Naval Group. Страна будет самостоятельно изготавливать субмарины на своей территории.

Фото: Pixabay.com

Теги: naval group, австралии, жан-ив ле дриан, мид, подлодки, франция
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии