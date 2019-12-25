Жан-Ив Ле Дриан уверен, что Канберра подорвала к себе доверие.

Во Франции осудили решение Австралии разорвать контракт по подлодкам. Об этом в эфире местной радиостанции France Info рассказал глава внешнеполитического ведомства Жан-Ив Ле Дриан. Чиновник назвал назвал ударом в спину со стороны Канберры отказ от сотрудничества с местной компанией Naval Group. В МИД Франции полагают, что теперь доверие к Австралии со стороны Парижа подорвано. Теперь дипломаты ожидают разъяснений от коллег по принятому постановлению, как и от американской стороны.

Это действительно удар в спину. Мы установили с Австралией доверительные отношения. Это доверие подорвано. И сегодня я в гневе в связи с разрывом этого контракта. Жан-Ив Ле Дриан, глава МИД Франции

Напомним, что Австралия заявила о выходе из соглашения по подводным лодкам с французской компанией Naval Group. Страна будет самостоятельно изготавливать субмарины на своей территории.

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