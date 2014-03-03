Премьер: Австралия будет строить атомные подлодки

Скотт Моррисон рассказал о создании в стране субмарин с ядерными реакторами.

Премьер Австралии заявил, что страна будет строить атомные подлодки на своей территории. Об этом чиновник рассказала в рамках совместной пресс-конференции с американским лидером Джо Байденом и главой британского правительства Борисом Джонсоном. По данным австралийца, Канберра на собственной территории создаст субмарины, технологии по разработке которых будут получены в рамках нового партнерства по вопросам безопасности.

Мы намерены строить эти подводные лодки в Аделаиде в тесном сотрудничестве с Великобританией и США. Австралия не стремится заполучить ядерное оружие или создавать гражданский ядерный потенциал. Мы будем продолжать выполнять все наши обязательства по нераспространению. Скотт Моррисон, премьер-министр Австралии

По словам специалиста, первой крупной инициативой для союза Австралии, Британии и США станет создание атомного подводного флота для Австралии. На протяжении следующих 18 месяцев страны будут изучать наилучший способ достижения данной задачи.

Байден не смог вспомнить имя премьер-министра Австралии.

Фото: YouTube / ABC News (Australia)