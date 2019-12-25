На пресс-конференции президент США, забыв имя коллеги, назвал Скотта Моррисона просто "приятелем".

Американский президент Джо Байден не смог вспомнить имя премьер-министра Австралии. Инцидент произошел во время совместной пресс-конференции со Скоттом Моррисоном, в которой также участвовал глава британского правительства Борис Джонсон. Представители трех стран встретились на виртуальном мероприятии, чтобы рассказать о формировании нового партнерства по вопросам безопасности AUUKUS.

Байден презентовал данную инициативу. Сначала он поблагодарил по имени Бориса Джонсона, после чего сделал паузу. Глава Сша повернулся в сторону премьер-министра Австралии и показал пальцем на Моррисона. Он заметил, что хочет поблагодарить "парня с противоположной стороны", "приятеля" и "господина премьер-министра".

Напомним, что ранее руководитель Белого дома ранее неоднократно ошибался в названиях стран и фамилиях президентов. Однажды он перепутал Ливию с Сирией, Ирак Ираном и даже Барака Обаму с Дональдом Трампом.

Байден вспомнил Трампа и перекрестился.

Фото: Белый дом