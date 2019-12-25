Байден вспомнил Трампа и перекрестился

Президент США вызвал смех у своих сторонников в Калифорнии.

Американский президент Джо Байден вспомнил своего предшественника Дональда Трампа и перекрестился. Об этом рассказали журналисты местного телеканала CNN со ссылкой на выступление политика перед его сторонниками в штате Калифорния. Глава Белого дома окрестил себя знамением после упоминания экс-президента. Этот инцидент вызвал бурную реакцию толпы. Многие засмеялись. Политик выступил в рамках мероприятия, поддерживающего кандидатуру действующего лидера штата Гэвина Ньюсома. Байден полагает, что противник Ньюсома от республиканской партии Ларри Элдер — это "клон Дональда Трампа", которого нельзя допускать к власти.

Как вы все знаете, в прошлом году я боролся на выборах против настоящего Дональда Трампа. Джо Байден, президент США

Напомним, что администрация Вашингтона поставила перед собой задачу поддержать всех политиков-демократов в США и побороть "трампизм", сохранившимся в стране после ухода из Белого дома Дональда Трампа.

Странное поведение Байдена на мероприятии вызвало удивление в сети.

Фото: YouTube / CNN