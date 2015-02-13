Странное поведение Байдена на мероприятии вызвало удивление в сети

С главой США начали распространяться новые мемы.

Странное поведение американского президента Джо Байдена на публичном мероприятии вызвало удивление у общественности. Во время визита главы государству в одну из школ, гость неожиданно отвлекся от торжественной церемонии на что-то и просто ушел. Этот инцидент вызвал смех у пользователей социальных сетей.

Байден решил покинуть мероприятие в тот момент, когда речь была предоставлена его супруге Джилл. Байден обернулся так, будто его окликнули. Спустя некоторое время о вновь подошел к трибуне. Причину своего отсутствия политик не стал раскрывать собравшимся.В российском сегменте распространился смонтированный ролик, показывающий главу Белого дома идущим за фургоном с мороженым.

В США прошла церемония памяти жертв терактов 11 сентября 2001 года.

Фото: Белый дом