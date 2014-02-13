Байден возложил венок к мемориалу памяти жертв трагедии.

В США прошла церемония памяти жертв терактов 11 сентября 2001 года. Трансляцию памятного мероприятия, посвященного 20-летию с момента атаки боевиков н абашни Всемирного торгового центра на Манхэттене в Нью-Йорке вели местные телеканалы. Американский президент Джо Байден возложил венки около здания Пентагона, на которое террористы также направили захваченный самолет. К военному ведомству политик прибыл вместе с супругой Джилл. В траурном событии также приняли участие вице-президент Камала Харрис вместе с супругом, министр обороны Ллойд Остин и глава комитета Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли. Лидер Белого дома отказался от произнесения речей в этот день.

Напомним, что утром в субботу 11 сентября у здания Пентагона прошла траурная церемония в память о жертвах терактов. На ней выступали Остин и Милли. Джо Байден в это время находился в Нью-Йорке.

Трагедия с башнями-близнецами произошла 11 сентября 2001 года, когда 19 террористов из группировки "Аль-Каида" террористическая организация, запрещенная на территории РФ) в США захватила четыре пассажирских авиалайнера. Два самолета направились в Нью-Йорк, еще один - на здание Пентагона в Вашингтоне. Последний борт не долетел до цели и разбился около города Шанксвилл в штате Пенсильвания. Жертвами трагедии стали 2 977 человек.

Байден прибыл в Нью-Йорк накануне 20-й годовщины терактов 11 сентября 2001 года.

Видео: Youtube/KCTV5 News