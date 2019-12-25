Президент США примет участие в памятных церемониях на Манхэттене и в Шанксвилле.

Американский президент Джо Байден прибыл в Нью-Йорк накануне 20-й годовщины терактов 11 сентября 2001 года. Об этом рассказали представители пресс-службы Белого дома. Политик вместе с супругой Джилл примут участие в траурных мероприятиях. Борт лидера СШа приземлился на территории аэропорта Ла-Гуардиа в 20:51 по местному времени (в 03:51 по московскому времени). Сразу после этого чета направилась в финансовый район Манхэттена. После завершения памятных мероприятий Байден отправится в штат Пенсильвания. Он посетит город Шанксвилл и пригород столицы.

Напомним, что 11 сентября 2001 года 19 членов группировки "Аль-Каида" (террористическая организация, запрещенная на территории РФ) захватили членов экипажа пассажирского авиалайнера. Боевики перенаправили самолеты на башни Всемирного торгового центра. Эти здания считались самыми высокими на тот момент в США. Еще один борт направился на Пентагон, расположенный в пригорода Вашингтона. Был и четвертый самолет, который направлялся в сторону столицы США, но он разбился около Шанксвилла. Жертвами трагедии стали 2 977 человек из 90 стран. Пострадали порядка шести тысяч человек.

Выжившая в теракте 11 сентября поделилась воспоминаниями о трагедии.

Фото Twitter / U.S. Secret Service