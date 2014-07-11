Экс-глава офиса президента Украины назвал поведение Зеленского с Путиным "дипломатической катастрофой"

Он считает, что последние два года украинский лидер "набивает стрелки" президенту России.

Бывший глава офиса президента Украины Андрей Богдан высказался о поведении украинского лидера Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он заявил в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

Богдан заявил, что последние два года Зеленский "бегает по миру и набивает стрелки Путину", в то время как пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявляет, что им не о чем разговаривать с Украиной.

Это же как себя надо было девальвировать? Это ж протокол, каждое заявление имеет значение, и на него идет ответ с другой стороны. А Зеленский говорит: "Давайте встретимся в Иерусалиме!". Это просто позор. Дипломатическая катастрофа. Андрей Богдан, экс-глава офиса президента Украины

Ранее мы сообщали, что Рада одобрила допуск иностранных войск на Украину для учений в 2022 году.

Видео: YouTube / В гостях у Гордона