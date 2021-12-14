Рада одобрила допуск иностранных войск на Украину для учений в 2022 году

Бюджет военных маневров на 2022 год составит 106, 5 млн гривен.

Верховная Рада приняла закон о допуске иностранных вооруженных сил на территорию Украины, чтобы те могли принимать участие в международных боевых учениях. Документ вступил в законную силу со следующего года. В пояснительной записке парламентарии заметили, что в 2022 году расходы на подготовку многонациональных мероприятий составят порядка 106, 5 млн гривен (или 4 млрд долларов).

Напомним, что проект внесен на рассмотрение в украинский парламент президентом Владимиром Зеленским в конце ноября 2021 года. В тексте говорится о том, что допуск касается учений "Объединенные усилия - 2022", а также маневров Rapid Trident - 2022(между Киевом и Вашингтоном), Cossack Mace - 2022 при участии британских сил, "Светлая лавина - 2022" с Польшей, Silver Saber - 2022 и других событий.

В Раде описали последствия выполнения Киевом Минских соглашений.

Фото и видео: Youtube/Телеканал Рада