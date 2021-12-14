В Раде описали последствия выполнения Киевом Минских соглашений

Нестор Шуфрич призвал вернуть уголь на украинские электростанции с Донбасса.

В Верховной Раде описали последствия выполнения Киевом Минских соглашений. В рамках пленарного заседания в украинском парламенте представитель фракции "Оппозиционная платформа – за жизнь", та также по совместительству глава комитета по вопросам свободы слова Нестор Шуфрич заметил коллегам, что реализация соглашений по урегулированию конфликта на Донбассе даст стране возможность считать не танки на государственной границе, а "эшелоны угля". Специалист объяснил, что энергоресурсы в этом случае будут возвращаться с ДНР и ЛНР на украинские электростанции, а люди увидят, что люди едут в Киев "с радостью и улыбками".

Байден в 2015 году стоял на этой трибуне и умолял выполнить минские соглашения и говорил об особом статусе для Донбасса. Мы должны показать конец пути относительно урегулирования и мира, как этот мир будет реализован. Нестор Шуфрич, депутат Украины

Напомним, что Верховная рада Украины продлила действие закона об особом статусе Донбасса до 31 декабря 2022 года. Данное решение поддержали 317 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. Этот документ должен подписать президент Украины Владимир Зеленский.

Сивков сообщил условие сдвига границ ДНР и ЛНР до Приднестровья.

Фото и видео: YouTube / Телеканал Рада