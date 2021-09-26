Лавров заявил об обращении властей Мали к российской ЧВК

Глава внешнеполитического ведомства РФ утверждает, что запрос был направлен не в адрес Москвы, а именно к наемникам.

Глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что власти Мали обратилось с просьбой о помощи к частной военной компании из России для борьбы с террористами. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции в рамках Генеральной Ассамблеи Организации объединенных наций.

Министр уточнил, что обращение было направлено не конкретно в адрес официальной Москвы, а напрямую к ЧВК.

Эта деятельность осуществляется на законной основе и касается отношений между принимающей стороной - это легитимное правительство, которое всеми признается как легитимная и переходная структура - и теми, кто предлагает услуги по линии иностранных специалистов. Сергей Лавров, глава МИД РФ

По словам главы внешнеполитического ведомства, власти Мали обратились к наемникам за помощью в борьбе с терроризмом, так как Франция желает провести сокращение числа своих военнослужащих на территории региона, где обосновались незаконные формирования.

24 сентября глава МИД Мали Абдулай Диоп провел переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Последний в рамках Генеральной Ассамблеи Организации объединенных наций встретился с министром иностранных дел Франции Жаном-Ив Ле Дрианом. В ходе беседы дипломат предупредил главу МИД РФ о последствиях размещения ЧВК на территории Мали.

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Видео: МИД России

