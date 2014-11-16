На Невском проспекте обрушилась лепнина

Инцидент произошел вечером. Информации о пострадавших нет.

В субботу, 19 июня, на Невском проспекте, 32 у входа в магазин ювелирных украшений "Пандора" упала лепнина. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах. Инцидент произошел вечером. Информации о пострадавших нет.

Cлучаи падения лепнины участились в последнее время. В среду, 16 июня, следователи заинтересовались падением плитки с дома в переулке Пирогова. Как ранее узнал Piter.TV, элемент фасада упал прохожей на голову. Женщину госпитализировали для оказания медицинской помощи. Следователи будут выяснять все обстоятельства произошедшего.

Недавно мы публиковали материал о том, почему в Петербурге обрушается лепнина и что с этим делать. Piter.TV поговорил с преподавателем ГАСУ Андреем Суровенковым о штрафах, беспощадной петербургской влажности и лепнине из пенопласта.

Ранее мы сообщали, что КГИОП требует вернуть пропавшую лепнину с Дом Орлова на Вознесенском проспекте.

Видео: Piter.tv