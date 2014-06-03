Почему в Петербурге обрушается лепнина и что с этим делать: рассказывает архитектор

Piter.TV поговорил с преподавателем ГАСУ Андреем Суровенковым о штрафах, беспощадной петербургской влажности и лепнине из пенопласта.

Не успел Piter.TV опубликовать карту домов Петербурга, с которых обрушалась лепнина, как в историю вошли еще три факта падения декора – на Бронницкой улице, на улицах Рылеева и Некрасова. Мы поговорили с архитектором и преподавателем петербургского государственного архитектурно-строительного университета Андреем Суровенковым о том, какие причины лежат в основе проблемы, а также о штрафах и лепнине из пенопласта.

По словам эксперта, на "сход лепнины" влияют три фактора. Первый – это намокание стен. Такое бывает, если кровля прохудилась или изначально была неправильно обустроена, а в покрытии кровельного материала остались щели и протечки. Именно через такие прорехи, рассказал Суровенков, вода стекает не в системы водоотведения, а прямиком на фасад. Момент обрушения лепнины зависит от степени намокания фасада и его конструктивных особенностей: декору, "прилепленному" к стене или прикрепленному закладными металлическими элементами к толще стены, нужно разное время для отсыревания и прихода в негодность. Оба варианта в таких условиях рано или поздно отвалятся.

Второй фактор тоже оказался связан с влажностью. По словам Суровенкова, виной падения декора может быть косой дождь, при котором намокают как раз отдельные элементы декора фасада и ржавеют крепления. Постоянное намокание из года в год приводит к разрушению быстрее.

Третий фактор – это промерзание стен. В Петербурге происходит много циклов оттаивания и промерзания, погода зимой неоднократно переходит за отметку 0 градусов. Стройматериалы рассчитаны на определенное количество циклов промерзания, а за петербургскую зиму они могут пройти сразу несколько. Если это сочетается с попаданием воды внутрь, последующим расширением микропор, появлением трещин и отслаиванием отделочного материала, то появляются трещины и между декором и фасадом. Это ускоряет момент того, когда лепнина отвалится. Андрей Суровенков

Архитектор отметил, что реставраторам и эксплуататорам старых зданий-памятников нужно принять как данность стройматериалы, из которых дома возводили в XIX-ХХ веках. Конструкции старого типа сложно утеплить со стороны фасадов, поэтому сейчас, говорит Суровенков, нормы по утеплению стен выполняются не более чем на 40%. Промерзание стен старого фонда зачастую достигает слоя теплоизоляции, а внутреннее утепление помещений никак не влияет на решение проблемы "снаружи".

Нужно, как минимум, устранить все протечки, любую возможность намокания лепнины и, на мой взгляд, осуществлять ежегодный контроль за ее состоянием. Особенно в осенне-весенний период, когда высокая влажность и переход от устойчивой минусовой температуры к устойчивой плюсовой. Декор отваливается часто, но это почти всегда остается новостью для управляющих компаний, которые занимаются домом. Они либо реставрируют лепнины своими силами, либо сбивают ее и ждут реставрации. Андрей Суровенков

Приемлем ли в петербургских реалиях вариант воссоздания лепнины из пенопласта? Такой случай запомнился жителям Васильевского острова в 2019 году. Подобный декор может быть похож на оригинал и, даже если отломится от стены, не навредит людям. По словам архитектора, лепнина на доме, не имеющем статуса памятника архитектуры, не имеет важного значения, однако пенопласт не одобрит пожарная проверка.

Это ведь горючий материал. Даже полистирол потенциально опасен в плане возгорания. А если это здание-памятник, то венецианская хартия требует восстанавливать его детали с использованием тех же материалов, что были использованы при строительстве. Здесь уже стоит вопрос соблюдения технологий: у нас есть много пропиток, вариантов конструктивных решений. Технологии улучшились, просто их нужно правильно делать и соблюдать. Андрей Суровенков

Одно дело – качественно восстанавливать памятники, но совсем другое – изначально правильно о них заботиться. По мнению архитектора, в Петербурге (и в стране в целом) не хватает налаженной системы контроля за состоянием ценной недвижимости. Как рассказал Суровенков, его, например, австрийским коллегам помогают держать фасады в хорошем состоянии систематический контроль и высокие штрафы. Любое самовольное переустройство и гвоздь в старинной балке оборачивается собственникам домов-памятников крупными штрафами. Наказание рублем для российских владельцев – "слону дробина", отметил архитектор. Также Петербургу, считает эксперт, не хватает просвещения собственников о том, какие риски их ждут в случае плохого ухода за ценным объектом, почему к восстановлению утерянного декора нельзя привлекать непрофессионалов и почему мало просто преобразить дом. Суровенков подчеркнул, что здание нужно наделить функциями, которые бы органично туда вписались и позволили объекту жить новой жизнью. В качестве примера эксперт привел Константиновский дворец, который взяла под контроль администрация президента и выбрала грамотный план по его развитию.

Это вопрос стратегии, даже не городской, а государственной. Государство не может уследить за всеми памятниками и держать их на балансе, но у каждого такого здания должен быть хороший собственник. Эту проблему пытаются решать, нужно заинтересовать частный капитал в том, чтобы брать памятники и их восстанавливать. Государство должно научиться взаимодействовать с частниками, заинтересовывать их программами вроде "Аренды за рубль", но при этом еще и помогать. Покупаешь-то памятник за рубль, а ответственность колоссальная. Можно предлагать частникам субсидии, какую-то помощь в разработке проектной документации и согласовании, а не только требовать сохранения здания. Андрей Суровенков

Фото: pixabay; Piter.TV; "Невские Новости"