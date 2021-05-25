На Бронницкой улице с фасада упала лепнина

О пострадавших не сообщается.

Утром 25 мая в Петербурге вновь упала лепнина с фасада, в этот раз — в Адмиралтейском районе. Об этом Piter.TV узнал от источника.

Сообщение об обрушение поступило в 8 часов утра. По предварительным данным, лепнина "сорвалась" с дома №5 на Бронницкой улице с высоты между 3 и 4 этажом. Кусок упал на "Хендэ Солярис" и пешеходный переход.

На месте работают представители ЖКХ. Также о происшествии сообщили в районную администрацию.

Ранее Piter.TV представил карту домов Петербурга, с которых обрушалась лепнина за последние пять лет.

Видео: Piter.TV