Искусствовед Ларионов рассказал, какая работа по сохранению советского наследия ведется в Петербурге

Ларионов подчеркнул, что понятие "советское наследие" включает в себя различные направления в архитектуре, включая авангард, советскую неоклассику и позднесоветский модернизм.

Искусствовед и историк архитектуры Андрей Ларионов поделился с "Петербургским дневником" своими мыслями о сохранении советского наследия в Северной столице. Он отметил, что интерес к дореволюционной архитектуре в городе не угас, но в последние годы активно обсуждается судьба советского наследия. Это связано с тем, что культурно-исторический пласт уходит на определенную дистанцию, и к нему возникает интерес.

Ларионов подчеркнул, что понятие "советское наследие" включает в себя различные направления в архитектуре, включая авангард, советскую неоклассику и позднесоветский модернизм. Он также рассказал о совместной работе Санкт-Петербургского союза архитекторов и властей города по выявлению зданий советского периода.

С 2022 года действует совместная рабочая группа комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры и Союза архитекторов, целью которой является подготовка предложений к постановке под государственную охрану наследия 1950-1980-х годов.

Фото: Дмитрий Фуфаев/"Петербургский дневник"