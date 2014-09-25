Стало известно, почему не все советские здания в Петербурге имеют архитектурную ценность

Среди современных и старых объектов можно найти как настоящие шедевры, так и рядовые строения.

В охраняемую зону Петербурга входят 14 000 объектов культурного наследия, возведенных до 1917 года. Однако со временем выяснилось, что многие из них, бывшие дореволюционные здания, не представляют собой исторической ценности. Нередко это просто ветхие постройки и техздания, не улучшающие облик города и находящиеся в критическом состоянии. Поэтому даже попав в частные руки, они не привлекают финансирование и продолжают разрушаться, пишет "Петербургский дневник".

Осознание этой проблемы привело к пониманию, что год постройки не является решающим для определения архитектурной или исторической ценности. Среди современных и старых объектов можно найти как настоящие шедевры, так и рядовые строения. Например, ценные достижения советской архитектуры включают памятник защитникам Ленинграда и Финляндский вокзал. Многие из этих объектов уже имеют охранный статус, но расширять этот список необходимо, придерживаясь подлинной ценности каждого.

Чтобы оценить значимость сооружения, требуется тщательная экспертиза, а каждый спорный объект следует рассматривать внимательно, что и делает комитет по охране памятников (КГИОП) Петербурга. Тем не менее, отсутствие четких критериев оценки создает проблемы.

Ранее мы сообщили о том, что старинную казарму в Петергофе выставили на продажу почти за 160 млн рублей.

Фото: Роман Пименов/"Петербургский дневник