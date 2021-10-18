Cтаринную казарму в Петергофе выставили на продажу почти за 160 млн рублей

Заказчиком экспертизы и владельцем здания с 2019 года является ООО "Андреевский дом — Армения".

В Петергофе планируется преобразование старинной казармы на улице Юты Бондаровской в многоквартирный жилой дом. Здание площадью около 3,6 тыс. кв.м будет адаптировано под квартиры с одной и двумя комнатами. Фасады и лестницы пройдут реставрацию, а пол на лестничных площадках будет покрыт метлахской плиткой. Отмостка вокруг здания будет выполнена из булыжника, пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на историко-культурную экспертизу КГИОП.

Заказчиком экспертизы и владельцем здания с 2019 года является ООО "Андреевский дом — Армения". В 2022 году КГИОП выиграл судебный процесс против этой компании, требуя реставрации казармы. Комитет отметил ухудшение состояния здания, включая повреждения цоколя и граффити на стенах.

Здание было построено в 1898–1903 годах в кирпичном стиле в составе комплекса казарм 148-го пехотного Каспийского полка. В советское время комплекс стал известен как Суворовский городок благодаря Кутаисскому суворовскому училищу, которое занимало здание после войны. Постройка и сегодня имеет адрес: Суворовский городок, 1. В других исторических зданиях Каспийского полка расположены спортивная школа, детская художественная школа, лаборатория управления криминалистики Следственного комитета и дирекция наукограда Петергоф.

Ранее мы сообщили о том, что реставрацию бывшего особняка Мессонье на Кожевенной линии планируют закончить к концу 2029 года.

Фото: экспертиза КГИОП