В Петербурге упала лепнина с фасада дома на Рылеева

По предварительной информации, в результате инцидента не пострадали ни жители Северной столицы, ни припаркованные машины.

В центре города отвалился кусок дома №8 по улице Рылеева. Об этом в субботу, 15 мая, сообщили очевидцы в группе "Жители МО Литейный округ" в социальной сети ВКонтакте.

Как отметили петербуржцы, на данный момент участок уже оцепили. По предварительной информации, в результате инцидента не пострадали ни жители Северной столицы, ни припаркованные машины.

За последнее время в Петербурге участились случаи обрушения зданий. Напомним, во вторник, 11 мая, на голову прохожей упала лепнина с фасада дома на Малой Морской.

Также Piter.tv собрал карту домов Петербурга, с которых обрушалась лепнина за последние пять лет.

Фото: ВКонтакте / Жители МО Литейный округ