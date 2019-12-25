В Петербурге упала лепнина с фасада дома на Рылеева

В центре города отвалился кусок дома №8 по улице Рылеева. Об этом в субботу, 15 мая, сообщили очевидцы в группе "Жители МО Литейный округ" в социальной сети ВКонтакте.
Как отметили петербуржцы, на данный момент участок уже оцепили. По предварительной информации, в результате инцидента не пострадали ни жители Северной столицы, ни припаркованные машины.
За последнее время в Петербурге участились случаи обрушения зданий. Напомним, во вторник, 11 мая, на голову прохожей упала лепнина с фасада дома на Малой Морской.
Также Piter.tv собрал карту домов Петербурга, с которых обрушалась лепнина за последние пять лет.
Фото: ВКонтакте / Жители МО Литейный округ
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