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В Петербурге упала лепнина с фасада дома на Рылеева
Сегодня, 16:27
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kraratau27

В Петербурге упала лепнина с фасада дома на Рылеева

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По предварительной информации, в результате инцидента не пострадали ни жители Северной столицы, ни припаркованные машины. 

В центре города отвалился кусок дома №8 по улице Рылеева. Об этом в субботу, 15 мая, сообщили очевидцы в группе "Жители МО Литейный округ" в социальной сети ВКонтакте.

Как отметили петербуржцы, на данный момент участок уже оцепили. По предварительной информации, в результате инцидента не пострадали ни жители Северной столицы, ни припаркованные машины. 

За последнее время в Петербурге участились случаи обрушения зданий. Напомним, во вторник, 11 мая, на голову прохожей упала лепнина с фасада дома на Малой Морской. 

Также Piter.tv собрал карту домов Петербурга, с которых обрушалась лепнина за последние пять лет. 

Фото: ВКонтакте / Жители МО Литейный округ

Теги: здание, кусок, рылеева
Категории: Новости СПб, Происшествия, Картина дня, Лента новостей,

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