Во дворе Некрасова куски лепнины рухнули на припаркованные автомобили

У одного из автомобилей от удара разбилось лобовое стекло.

В субботу, 22 мая, с фасада дома № 58 во дворе улицы Некрасова обвалилась штукатурка. Куски лепнины рухнули на стоящую рядом со зданием машину, в результате чего разбилось лобовое стекло. Об этом сообщили свидетели события в сообществе "ДТП и ЧП / Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте".

В комментариях под постом пользователи начали активно спорить о проблеме. Одни считают, что ремонт сделают только тогда, когда кто-то получит серьезные травмы. Вторые высказывают предположения о том, что жильцы не предпринимают никаких действий, чтобы добиться реставрации здания. Третьи обвиняют во всем управляющую компанию.

Не понимаю, почему жильцы хотят мириться с этой ситуацией и не жалуются на ук, по фото видно, что дом выглядит мягко сказать "нуждающимся" в ремонте. Вывод один - жильцов все устраивает, раз они ничего не предпринимают. Может, дом уже внесен в программу, но и поторопить их можно было бы, - отметила пользователь Светлана Сетюкова.

Когда убьют - тогда и приходите - из этой же серии... высказался комментатор Виктор Андреев.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на Малой Посадской в квартире обвалилась штукатурка с потолка. Причиной тому стала перепланировка у соседей сверху.

Фото: "ВКонтакте" / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"