На Малой Посадской в квартире обвалилась штукатурка с потолка

Этажом выше была произведена перепланировка.

В жилом доме №25/4 на Малой Посадской улице обрушился штукатурный слой на потолке. Прокуратура Петроградского района начала проверку по факту случившегося, сообщила пресс-служба ведомства.

Прокуратура даст оценку исполнению требований жилищного законодательства. Речь идет о содержании и ремонте общедомового имущества. Было установлено, что этажом выше было произведено переустройство и перепланировка помещения. Пока неизвестно, были ли работы в рамках закона.

Ранее Piter.TV сделал карту домов Петербурга, с которых обрушалась лепнина за последние пять лет.

Фото: пресс-служба прокуратуры по СПб