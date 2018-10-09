Фасад дома на Среднем проспекте Васильевского острова декорируют лепниной из пенопласта

В администрации Васильевского острова обещали проверить ход работ.

Фасад бывшего доходного дома на Среднем проспекте Васильевского острова, 19 декорировали лепниной. Рабочие проводят реставрацию частично утраченных оконных порталов, но с помощью деталей из пенопласта. Об этом сообщили в Instagram активисты движения "Двери с помоек".

Она такая легкая, что ее могут держать просто в одной руке. Это реально пенопластовая лепнина, и она будет на фасаде домов. активисты

В администрации Васильевского острова обещали проверить ход работ.

Ранее у фасада "Ленфильма" высадили живую изгородь.

Фото: Instagram/ dveri_s_pomoek