У фасада "Ленфильма" высадили живую изгородь

Сотрудники "Ленфильма" и ЗАО "Евросиб СПБ – транспортные системы" облагородили сквер киностудии, пишет пресс-служба "Ленфильма". На общем субботнике высадили высадили 70 быстрорастущих кустарников. К акции присоединились и специалисты крупной городской ландшафтной компании.
Три часа труда – и фасад здания украсила плотная живая изгородь вместо глухой стены. Весной растения пышно зацветут.
Проект одобрила местная администрация.
А недавно петербургские спасатели высадили на территории пожарных депо две тысячи тюльпанов.
Фото: пресс-служба "Ленфильма"
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