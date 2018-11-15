У фасада "Ленфильма" высадили живую изгородь

Растения появились между сквером студии и Каменноостровским проспектом.

Сотрудники "Ленфильма" и ЗАО "Евросиб СПБ – транспортные системы" облагородили сквер киностудии, пишет пресс-служба "Ленфильма". На общем субботнике высадили высадили 70 быстрорастущих кустарников. К акции присоединились и специалисты крупной городской ландшафтной компании.

Три часа труда – и фасад здания украсила плотная живая изгородь вместо глухой стены. Весной растения пышно зацветут.

Проект одобрила местная администрация.

А недавно петербургские спасатели высадили на территории пожарных депо две тысячи тюльпанов.

Фото: пресс-служба "Ленфильма"